In 5 mln al lavoro il 25 aprile-1 maggio

(ANSA)-VENEZIA, 24 APR - Sia domani sia il prossimo primo maggio quasi 5 mln di italiani lo passeranno al lavoro:cioè un occupato su 5. Lo rileva la Cgia secondo la quale il settore dove la presenza degli occupati nei giorni di festa è più alto è quello degli alberghi/ristoranti: i 688.300 lavoratori coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti dello stesso settore per il 68,3%.Seguono il commercio (579.000, 29,6%), la Pubblica amministrazione (329.100,25,9%), la sanità (686.300, 23%) e i trasporti (215.600, 22,7%). Secondo queste elaborazioni riferite al 2016, sono precisamente 4,7 mln gli italiani che lavorano di domenica o nei giorni festivi. E una buona parte di questi sarà in negozio, in fabbrica o in ufficio anche domani e il primo maggio.Tra questi 4,7 mln, 3,4 sono lavoratori dipendenti e gli altri 1,3 sono autonomi (artigiani, commercianti, esercenti, ambulanti, agricoltori, etc.). Se 1 lavoratore dipendente su 5 è impiegato alla domenica, i lavoratori autonomi registrano una frequenza maggiore: quasi 1 su 4.