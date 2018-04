Fondazioni: CariVerona, raddoppia avanzo

(ANSA) - VERONA, 23 APR - Il Consiglio generale della Fondazione Cariverona, riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Mazzucco, ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio per il 2017, chiuso con un avanzo di esercizio di 17,59 milioni di euro, pressoché raddoppiato rispetto al 2016 (+97%).

L'attivo patrimoniale ha registrato una variazione positiva assoluta di 100 milioni (+6%). La Fondazione ha utilizzato la riserva svalutazione e plusvalenze per circa 250 milioni, con l'allineamento del valore di carico della partecipazione in UniCredit e l'assestamento del patrimonio netto contabile pari a 1,81 miliardi. Nel corso dell'esercizio sono stati deliberati 455 interventi erogativi con un impegno complessivo di 50,8 milioni ed effettuate erogazioni per cassa pari a 64,2 milioni.

Per il 2018 viene rispettato l'impegno annuo di 40 milioni nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano triennale 2017-2019, mentre le erogazioni deliberate ancora da liquidare risultano pari a 154,27 milioni. (ANSA).