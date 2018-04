Incendio in disco bar a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 22 APR - Intervento dei vigili del fuoco per un incendio di un disco bar a Vicenza, durante la chiusura notturna. Le cause del rogo di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L'allarme è stato dato dopo che era stato visto del fumo uscire copiosamente dalle finestre del locale, posto al primo piano di un edificio. Tre squadre dei pompieri intervenuti anche con l'autoscala e 9 operatori sono entrate nel locale dotati di autoprotettore e con l'utilizzo di una termocamera, sono riusciti a individuare l' origine del focolaio posto nei pressi del bancone bar. Dopo lo spegnimento sono iniziate le operazioni di aereazione del locale completamente invaso dal fumo. Il disco bar al momento dell'incendio era già stato chiuso e non vi era nessuno. Il fumo è anche penetrato al piano terra dell'edifico, dove si trova l'esercizio commerciale di una pelletteria. Le operazioni di aereazione anche del negozio sono terminate dopo ore di lavoro.