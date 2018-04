Calcio: Chievo-Inter 1-2

(ANSA)- VERONA, 22 APR -Chievo (4-4-2): Sorrentino 6, Cacciatore 6.5, Bani 6,Tomovic 6, Jaroszynski 5.5 (14'st Castro 6), Hetemaj 5.5, Radovanovic 6.5,Rigoni 6, Giaccherini 6.5 (21' st Birsa 6), Pucciarelli 6 (37' st Stepinski 6),Inglese 6. All:Maran 6. Inter (4-2-3-1): Handanovic 7, Cancelo 5.5, Skriniar 6.5, Miranda 6,D' Ambrosio 6.5,Borja Valero 6 (31'st Vecino sv),Brozovic 6,Karamoh 6 (21'st Santon 5.5),Rafinha 6.5,Perisic 6.5 (44'st Candreva sv) Icardi 6. All:Spalletti 6.Arbitro: Valeri 6.Angoli: 10 a 4 per l'Inter.Recupero:1'e5'.Ammoniti:Cancelo,Pucciarelli per gioco falloso.I GOL:5' st:destro di Brozovic da fuori area, Sorrentino respinge corto su D'Ambrosio che serve Icardi.Valeri prima annulla per fuorigioco di D'Ambrosio poi su segnalazione della Var convalida.16' st: Perisic smista sulla fascia destra per Karamoh che di prima vede l'inserimento di Rafinha che ancora di prima intenzione chiama in causa Perisic che segna.44' st: Birsa vede il movimento di Stepinski in mezzo all'area e il polacco di destro batte Handanovic.