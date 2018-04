Friuladria, utile 50 milioni in crescita

(ANSA) - PORDENONE, 21 APR - L'assemblea degli azionisti di Crédit Agricole FriulAdria, alla presenza di circa 500 soci, ha approvato il bilancio 2017, chiuso con un utile netto di 50 mln euro (+35,5%), uno dei migliori risultati di sempre. Dividendo unitario per gli oltre 16 mila soci è di 1,836 euro (+35,5%), il rendimento dell'azione 2017 è a 4,13% (3,04% nel 2016). Lo stacco del dividendo è previsto il 24 aprile e il pagamento dal prossimo 30 aprile. I ricavi (proventi operativi netti) sono di 315 milioni (+3,2%), frutto dell'attività di gestione, intermediazione e consulenza. Il risultato della gestione operativa è di 126 milioni, con oneri operativi a 189 milioni (-3%). Le rettifiche di valore nette su crediti si attestano a 46 milioni, in calo dell'11%. Crediti verso la clientela a 7.187 milioni euro (+5,4%, per effetto dello sviluppo mutui casa e finanziamenti alle imprese). Per i privati, sono 4.359 i nuovi contratti di mutuo-casa sottoscritti nel 2017, per 456 milioni erogati sul territorio (151 in Fvg e 305 in Veneto).