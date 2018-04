Droga: arrestati tre giovani a Padova

(ANSA) - PADOVA, 21 APR - Tre giovani sono stati arrestati dalla squadra Mobile di Padova, con il supporto della Polfer, perchè trovati con cento pasticche di ecstasy. L'operazione ha avuto come epicentro la stazione ferroviaria di Padova dove gli agenti ha notato un gruppo di giovani italiani che si muoveva nervosamente tra i passeggeri del primo binario. In particolare tre giovani, una ragazza di 19 anni e due ragazzi di 22 e 21 anni, sono apparsi particolarmente agitati e così i poliziotti hanno deciso di perquisirli. Addosso alla ragazza, Desiree Scibona, sono state trovate 20 pasticche di ecstasy e 28 grammi di hascish; mentre al 22enne di origine campana, Kristian Catuogno, sono state sequestrate 63 pasticche di ecstasy, e al 21enne Enrico Tognin Martini 8 pasticche di ECSTASY e un porta rullino per macchina fotografica contenente un involucro trasparente con quasi 6 grammi di marijuana. Dopo averli accompagnati in Questura, i tre sono stati arrestati e condotti in carcere.