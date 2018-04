'Mani' di Quinn chieste da Guggenheim NY

(ANSA) - VENEZIA, 20 APR - Devono essere smantellate perché opera provvisoria le grandi mani che a Venezia 'sorreggono' l'Hotel Ca' Sagredo emergendo dal Canal Grande, create da Lorenzo Quinn, e a chiederle sono già istituzioni come il Peggy Guggenheim Museum di New York. Ma per Quinn, come riferisce all'ANSA la responsabile della struttura ricettiva Lorenza Lain, quel messaggio per 'sostenere' Venezia deve rimanere in città.

L'installazione era nata per la Biennale d'Arte e la concessione per lasciarla in Canal Grande ha avuto un paio di proroghe: ora, però, per la Soprintendenza deve essere tolta, operazione che verrà avviata il 30 aprile e che richiederà alcuni giorni di lavoro. Dopo lo stop definitivo della soprintendenza, si sta lavorando per fare in modo che, con gli opportuni adattamenti, entri in un museo o faccia parte di uno spazio pubblico da recuperare.