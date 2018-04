L'arte di quelli cresciuti a 'Cartoni'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - Una mostra per raccontare una generazione di mezzo. Quella dei nati nei primi anni '70, che mentre il punk moriva erano "all'asilo dalle suore" e il cui immaginario era forgiato, per la prima volta, dai cartoni animati: "Ogni cosa però era buona o cattiva, senza sfumature di grigio, senza tradimenti e inganni. Le cose erano semplici e i buoni erano belli, biondi con gli occhi azzurri. I cattivi fumavano e uccidevano". Così il bellunese Marco de Barba racconta 'Cartoni', personale inaugurata sabato 21 aprile alle 18 alla Galleria B4 a Bologna.

"Ascoltavamo Morandi con la mamma, mentre nasceva Mtv, - spiega nella nota della mostra aperta fino al 22 maggio - usavamo i primi mouse Macintosh. Si faceva merenda con pane e Nutella guardando Goldrake e Heidi che ci sconvolgevano la vita". Citando Warhol, anche per lui dietro i suoi quadri 'non c'è nulla': "Tutto è lì sulla superficie basta afferrarlo come il ghiacciolo che la mamma ci comprava da bimbi, per ricordare un passato che ormai sembra preistoria".