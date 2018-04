Festival Arena, debutto 22/6 con Carmen

(ANSA) - VERONA, 19 APR - Sarà la 'Carmen' di Bizet ad inaugurare il 22 giugno prossimo l'Opera Festival 2018 all'Arena di Verona. Accanto al capolavoro di Bizet, nel nuovo allestimento del regista argentino Huo de Hana, sono in cartellone molti altri 'cavalli di battaglia' del più grande teatro all'aperto del mondo: Aida e Nabucco, di Giuseppe Verdi, Turandot, di Giacomo Puccini, e Il Barbiere di Siviglia, di Gioachino Rossini, nel 150/o anniversario della scomparsa del compositore pesarese. Il programma del 96/O festival areniano sarà arricchito dall'appuntamento con la danza, "Roberto Bolle and Friends" (25 luglio) e la serata-evento "Verdi Opera Night" (26 agosto), dedicata al celebre compositore di Busseto, che da oltre un secolo domina le estati veronesi. Il Festival lirico, nato da una intuizione del tenore Giovanni Zenatello, risale al 1913. In totale il Festival propone 45 serate di opera lirica, oltre ai due eventi, fino all'1 settembre.