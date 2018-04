Veneto compra 24 mammografi ultramoderni

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - Con una delibera approvata su proposta dell'Assessore alla Sanità Luca Coletto, la Giunta regionale ha ammoderna le dotazioni di mammografi in tutte le Ullss venete per un investimento complessivo di 2 milioni 880 mila euro, autorizzando l'Azienda Zero a procedere all'acquisto.

"Fin dal varo del Piano Sociosanitario, e via via con l' attivazione delle breast unit per la presa in carico totale e multidisciplinare delle donne colpite da tumore al seno - spiega il presidente della Regione Luca Zaia - abbiamo fatto della lotta alle neoplasie della mammella una priorità, un punto d' onore".