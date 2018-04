SContro tra tir su A4, code di km

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - Scontro tra tir questa notte verso le 3.30 in A4 nel tratto a tre corsie Venezia Est - Meolo Roncade in direzione Trieste. Un colpo di sonno, molto probabilmente, la causa dell'incidente. Un mezzo pesante ha urtato un autoarticolato fermo in una piazzola di sosta, mettendosi poi di traverso sulla carreggiata. Lo scarso traffico ha permesso un intervento rapido dei soccorsi e non ci sono state particolari congestioni, ma ci sono volute quasi quattro ore per rimuovere i mezzi incastrati fra loro. Ferito uno dei due autisti. Fino alle 7 e 40 circa il traffico poteva scorrere soltanto sulla corsia di sorpasso mentre quella di marcia centrale e quella a destra erano occupate dai veicoli incidentati e dai mezzi di soccorso meccanico al lavoro. Le tre corsie a disposizione, in ogni caso, hanno fatto sì che la circolazione non venisse interrotta. Alle 8 c'erano circa 2 chilometri di coda in direzione Trieste a causa di un accumulo di mezzi pesanti.