Save: Marchi, dividendo 2017 soddisfacente

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - "Non posso anticipare io quel che decideranno domani gli azionisti. Credo il dividendo di Save sarà soddisfacente, perché la società sta andando molto bene, e ha margini per dare grandi soddisfazioni agli azionisti". Lo ha affermato oggi il presidente della società di gestione dell'aeroporto di Venezia, Enrico Marchi, a margine della presentazione del volo diretto American Airlines per Chicago.

Il collegamento opererà dal 5 maggio. Il Boeing 787-8 Dreamliner del vettore statunitense atterrerà al Marco Polo alle ore 11.00 per ripartire alle ore 14.50 alla volta di Chicago O'Hare. (ANSA).