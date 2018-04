Nasce Cna Nordest tra tre regioni

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - Cna Nordest è un coordinamento delle Cna di Veneto, Friuli V.G. e Alto Adige-Südtirol che aggrega la rappresentanza dell'artigianato dei relativi territori e mette assieme competenze per far fronte ad esigenze comuni del sistema produttivo delle piccole e medie imprese della macroregione. Il Coordinamento rappresenterà 28mila imprese, tra cui quelle delle costruzioni spiccano col 20%,seguite da aziende della produzione (prime metalmeccaniche) 16%, autotrasporto (14%), installazione impianti (12%), servizi alla comunità (autoriparatori e tintolavanderie) 8% e agroalimentare (7%). Pur nella diversità dell'assetto istituzionale dei vari territori, con il solo Veneto a statuto ordinario,i vertici Cna ritengono di poter svolgere un ruolo importante per creare le condizioni di contesto favorevoli al consolidamento della ripresa in atto, in particolare agendo in tema di infrastrutture, Università e Centri ricerca, politiche per lo sviluppo del turismo,politiche di sostegno alle Pmi e all'artigianato ed Europa.