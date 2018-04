Al via il 21 maggio lavori ponte sul Po

(ANSA) - BOLOGNA, 18 APR - Cominceranno il 21 maggio i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Po di Pontelagoscuro, che collega le province di Ferrara e Rovigo.

Sarà chiuso completamente al transito per quattro mesi.

Il via libera è arrivato in un incontro fra Anas, Autostrade, le Regioni Emilia-Romagna e Veneto e i comuni di Ferrara e Occhiobello (Rovigo).

La durata della chiusura è stata ridotta rispetto ai sette mesi inizialmente previsti, Anas si farà carico dei maggiori costi necessari, per il cantiere che sarà attivo sette giorni su sette, 24 ore al giorno, su tre turni.

Autostrade ha confermato la disponibilità a concedere agevolazioni nella tratta compresa tra i caselli di Ferrara nord e Occhiobello, si prevede, con la collaborazione degli enti locali. la gratuità del pedaggio autostradale nella sola tratta Ferrara nord-Occhiobello in entrambe le direzioni e unicamente agli utenti dotati o che si doteranno di telepass.