Zaia, per Cortina risonanza mondiale

(ANSA) - VERONA, 17 APR - "Cortina e le Dolomiti avranno una visibilità internazionale e siamo sotto i riflettori a livello mondiale". Così il presidente del Veneto Luca Zaia, alla presentazione all'interno del 52/o Vinitaly dell' iniziativa "Cortina 2021: Prosecco Doc Bollicina Ufficiale".

Zaia, con il presidente della Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton e Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco Doc, ha "svelato" la bottiglia Magnum di Prosecco Doc che sarà lo spumante ufficiale alle gare iridate di sci di Cortina d'Ampezzo. "Siamo sotto i riflettori non durante i mondiali, ma soprattutto prima - ha precisato Zaia - e quindi pesare a tutte le infrastrutture che saranno messe in cantiere. Parlo di 140 milioni di opere viarie di infrastrutture sciistiche, le piste, i collegamenti. Tutto questo va in una direzione della valorizzazione a 360 gradi di tutti il complesso sciistico delle Dolomiti Unesco. Perché Cortina diventerà endemica anche nelle altre località".