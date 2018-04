Vinitaly: Zaia si improvvisa pizzaiolo

(ANSA) - VERONA, 17 APR - Luca Zaia piazzaiolo per una mattinata oggi al Vinitaly di Verona. Il presidente del Veneto ha incontrato nello stand della Regione il neo campione del mondo nella categoria pizza classica, Stefano Miozzo, dell'Antica Hostaria al Borgo di Cerea (Verona). Un'occasione per dimostrare che una buona pizza si può abbinare anche ad un buon vino. Zaia, grembiule bianco d'ordinanza, ha fatto da assistente d'eccezione a Miozzo, preparando e infornando le pizze. Nello stand del Veneto era stato allestito un forno professionale in piena regola, con pizza preparata dai due poi disponibile per asporto.

(ANSA).