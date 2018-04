Ponte Venezia ricorda negozio giocattoli

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - Cambia un nome storico della toponomastica di Venezia con il Ponte di San Giovanni Crisostomo che diventa Ponte dei Zogatoli (giocattoli, nel dialetto veneziano) in memoria di un esercizio commerciale meta per decenni dei bambini, che ora non esiste più. "La storia della nostra città è da sempre legata alla vita quotidiana di quanti la abitano, la amano e ci lavorano - spiega l'assessore alla toponomastica Paola Mar - Questo è sotto gli occhi di tutti quando ammiriamo le bellezze che i nostri antenati sono stati in grado di realizzare e che ci hanno tramandato". "Ma Venezia è anche altro e, grazie alla sensibilità della Soprintendente Emanuela Carpani - ha spiegato Mar, citando anche le altre strutture comunali coinvolte - siamo riusciti ad arrivare in pochi mesi alla modifica definitiva del toponimo del luogo, attesa da undici anni dalle associazioni cittadine".