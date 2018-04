Export Veneto per 1,2mld in paesi Asean

(ANSA) - PADOVA, 17 APR - L'export di Padova e del Veneto verso i Paesi Asean è di 1mld 166mln di euro (Padova 124,5 mln).Nel 2017 +8,8% dell'export verso i Paesi Aean e un'accelerazione verso il Vietnam (Veneto +23%,Padova +10,1%). Con +6,4% di crescita nel 2017 e un trend in espansione per domanda, consumi e servizi, il Vietnam è uno tra i più dinamici Paesi Asean e meta di opportunità per le Pmi italiane. In Ue, l'Italia è il quinto partner commerciale per interscambio complessivo (3,7mld) e il quarto esportatore. Tra i punti di forza del Vietnam il sistema industriale fondato sulle Pmi, la politica attrattiva in tema d'investimenti esteri,l'interesse al made in Italy, accordi di libero scambio anche con India, Giappone, Sud Corea, Cina, Australia e Nuova Zelanda).Nel mirino delle ditte italiane in Vietnam la vendita di macchinari e tecnologie per la trasformazione agroalimentare e lavorazione della pelle, ma anche il settore medicale interessato da un piano mirato a raggiungere entro il 2035 la copertura sanitaria universale.