Siria: sit in a Venezia contro raid Usa

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Manifestazione improvvisata stasera a Venezia contro l'intervento militare in Siria, deciso dall'amministrazione Trump assieme a Francia e Gran Bretagna.

Una cinquantina di persone si è radunata con fiaccole sul molo di San Marco, all'uscita della piazza, esponendo striscioni con slogan contro la guerra e per chiedere lo stop ai raid missilistici su Damasco. Il sit in è stato promosso dal centro sociale Morion, ma vi hanno aderito spontaneamente anche alcuni cittadini. (ANSA).