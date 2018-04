Incendio in azienda trattamento rifiuti

(ANSA) - VERONA, 15 APR - Un vasto incendio è divampato nella zona industriale di Povegliano Veronese in un capannone della Sev, un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. I Vigili del fuoco sono rimasti impegnati diverse ore per circoscrivere e domare l'enorme rogo. La densa colonna di fumo nero che si è alzata dall'azienda è stata visibile fino alla periferia di Verona. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona e i tecnici dell'Arpav per controllare l'inquinamento dell'aria e verificare il danno ambientale. Il sindaco di Povegliano, a titolo precauzionale, aveva invitato la popolazione a non uscire di casa fino a quando l'allarme non fosse cessato.