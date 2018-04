Meningite: morta anziana 83enne

(ANSA) - PADOVA, 14 APRILE - Una 83enne bellunese che lo scorso mercoledì era stata ricoverata in ospedale a Padova per sepsi da meningite è morta. La donna, originaria di Mel, si trovava da sabato 7 aprile in vacanza in un hotel di Abano Terme insieme a un'amica e fino alla serata di martedì 10 sembrava in buona salute. Mercoledì mattina, però, è stata trovata priva di sensi in camera sua. Portata in ospedale, è stata sottoposta ai test che hanno confermato il sospetto di meningite che ha portato a uno choc settico. È così scattata la profilassi antibiotica per il personale dell'albergo che era entrato in contatto con lei. Le sue condizioni si erano aggravate già nella giornata di ieri è poi, stamattina, la morte. I test hanno rivelato che il meningococco contratto era di tipo "C", contagioso ma coperto da vaccino e scongiurabile con una semplice terapia antibiotica per bocca. (ANSA).