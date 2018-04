Al via 11/o Festival Città Impresa

(ANSA) - VICENZA, 13 APR - "La ripresa dei distretti e le ambizioni dell'industria italiana". Con questo titolo ha preso il via oggi, a Vicenza, l'11/o Festival Città Impresa, edizione primaverile del Festival dei Territori Industriali diretto da Dario Di Vico. La serie di dibattiti proseguirà sino a domenica sera con un calendario fitto di appuntamenti, incontri, tavole rotonde, lectio magistralis ma anche presentazione di ricerche e volumi. La manifestazione, in un momento in cui le attenzioni della politica e dei media sono concentrate sulle vicende parlamentari post voto e sui difficili equilibri in chiave governativa, riporta sotto i riflettori l'economia reale, i territori e l'industria. Tra i temi in discussione nella "tre giorni" la ripresa dei distretti, la "locomotiva" composta da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che sta trainando la ripresa italiana, i conti pubblici, il lavoro e le nuove imprese "champions".