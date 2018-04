In 1400 a concorso per posto ostetrica

(ANSA) - PADOVA, 11 APR - Quasi 1400 iscritti per un unico posto da ostetrica. Saranno 1394 i candidati che, mercoledì prossimo, affronteranno la preselezione indetta dall'Azienda ospedaliera di Padova per un posto da ostetrica. La selezione si terrà, come è già accaduto per altri concorsi per professioni sanitarie, al palazzetto dello sport "Kioene Arena". Solo chi supererà la preselezione del 18 aprile potrà accedere alle prove che si terranno nei giorni successivi.