Imprese: robot smista merce in magazzino

(ANSA) - PADOVA, 11 APR - Come un operaio, smista la merce in arrivo all'interno del magazzino e la dispone in ordine secondo le esigenze della linea di produzione. Si chiama Restorage ed è il nuovo sistema logistico automatizzato brevettato da I-Tronik, azienda di Vigonza (Padova) specializzata in macchine e prodotti per la realizzazione di schede elettroniche. La nuova macchina robotica, composta da moduli lunghi fino a 13 metri, consente - secondo l'azienda - di abbattere i tempi di carico e scarico tra il 60% e l'80%, tracciando le componenti e di organizzando il flusso della merce. Restorage è stato presentato nel corso di un workshop dell'azienda padovana per festeggiare i 25 anni di attività. Nel 2017 I-Tronik ha raggiunto 11,6 milioni di euro di fatturato (+18% rispetto al 2016).