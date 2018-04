Il mondo del 'tattoo' a Treviso

(ANSA)-TREVISO,11 APR -Il mondo del tattoo si incontra all'hotel Bhr di Quinto dal 13 al 15 aprile.Il Festival riunirà artisti tatuatori anche esteri e offrirà mostre, dimostrazioni, eventi.

L'obiettivo è dimostrare come il mondo del tatuaggio abbia rotto gli schemi del luogo comune,trasformandosi da tabù a fenomeno sociale, oggi adatto a tutti,senza distinzioni, grazie all' evoluzione delle tecniche e degli stili che hanno trasformato gli artisti in tatuatori e i tatuatori in artisti.Il tatuaggio è di fatto entrato a far parte dell'Arte Contemporanea grazie anche alla legittimazione che il settore ha vissuto in occasione della Mostra Tattoo Forever al Museo d'Arte Contemporanea di Roma e all'esposizione di alcune sculture nell' ambito della 57/a Biennale di Venezia. I dati confermano come il mondo dei tatuaggi sia in continua espansione diventando uno dei simboli della cultura artistica del XXI sec.Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia sono quasi in 7 mln che hanno un tatuaggio (12,8% della popolazione).