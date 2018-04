Hotel Cristallo Cortina entra in Elite

(ANSA) - MILANO, 11 APR - L'Hotel Cristallo di Cortina d'Ampezzo entra nella piattaforma di Elite di Borsa Italiana e guarda allo sviluppo futuro anche in vista dei campionati del mondo di sci del 2021 e le possibili olimpiadi del 2026. A raccontare le prospettive future è l'amministratore unico della società, Michele Gualandi, che oggi ha partecipato a Milano alla cerimonia per l'ingresso di 50 nuove aziende nel programma Elite. Cortina ha avuto l'assegnazione dei campionati del mondo di sci del 2021 e si è candidata per le olimpiadi del 2026. In quest'ottica "abbiamo un piano d'investimento - afferma Gualandi - che prevede la realizzazione di 20 nuove suite, il rifacimento e l'ampliamento della spa e la realizzazione di una sala congressi con 350 posti. Stiamo pensando a come può essere lo sviluppo futuro di Hotel Cristallo".