Donazzan, fare partito unico Fi e Lega

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - Un partito unico tra Forza Italia e Lega, per evitare il declino irreversibile degli 'azzurri' e dare una prospettiva al ceto medio. La proposta, dopo il deludente risultato elettorale di Fi in Veneto, arriva da Elena Donazzan, 45 anni, assessore regionale all'istruzione e formazione, ex An, poi Pdl, infine 'forzista'. "Il partito unico - spiega Donazzan in un'intervista - esiste già nel nostro elettorato, che ci vede amministrare bene insieme, in Veneto, come in altre Regioni, e non vuole vederci litigare. I temi sono gli stessi". "Sarei contenta - aggiunge - se ci fosse una semplificazione dei rapporti tra noi e la Lega. Basta inutili prove muscolari, facciamo un partito unico a vocazione maggioritaria, di governo".