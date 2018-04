Custode Olimpico salva uomo da infarto

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - Aiutato dalla figlia ventenne, che studia da infermiera, ha salvato la vita di un collega, colto da infarto, con l'uso del defibrillatore in dotazione al Teatro Olimpico di Vicenza e messo davanti al portone d'ingresso, in piazzale Matteotti. Protagonista della vicenda il custode del monumento palladiano, Emilio Giorio, 60 anni, che non è nuovo a questi gesti di solidarietà e prontezza di spirito: tre anni fa, nel marzo 2015, sempre con il defibrillatore dell'Olimpico, salvò la vita ad un anziano turista che aveva avuto un grave malore durante la visita al teatro.