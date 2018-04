Melanoma cutaneo,valide cure innovative

(ANSA) - PADOVA, 10 APR - E' stata pubblicata la più importante metanalisi mondiale realizzata negli ultimi anni sulla terapia medica del melanoma cutaneo metastatico.La meta-analisi aveva l' obiettivo di aggiornare i dati di uno studio della Cochrane del 2000, alla luce delle innovazioni terapeutiche rese possibili da nuove classi di farmaci nell'ultima decade.Sono stati incrociati i differenti approcci terapeutici possibili confrontandoli fra di loro in termini di efficacia (effetto sulla sopravvivenza dei pazienti) e sui loro effetti collaterali (tossicità). Alcune conclusioni indicano come c'è una forte evidenza della maggior efficacia di diversi trattamenti innovativi rispetto alla più tradizionale chemioterapia. In particolare, i migliori risultati in termini di efficacia si sono raggiunti con l'immunoterapia e la terapia target che hanno soppiantato sia la chemioterapia che la biochemioterapia nel trattamento del melanoma metastatico.