Industria: Veneto, 2016, fatturato +6,3%

(ANSA) - VENEZIA, 10 APR - Cresce del 6,3% il fatturato delle Pmi e delle grandi imprese del Veneto nel 2016 e sfiora i 293 mld di euro. È quanto emerge, in anteprima, dell'inchiesta di Industria Felix condotta dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione col Centro Studi di Cerved, il più grande information provider d'Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa, sui bilanci del 2016 (gli ultimi disponibili nel complesso) a confronto con quelli dell'anno precedente. Lo studio ha preso in considerazione i bilanci di 13.718 società di capitali con sede legale in Veneto e fatturati/ricavi compresi tra i 2mln e i 12,4mld. Dal campione analizzato emerge che questo spaccato di imprese ha aumentato del 5,5% il numero degli addetti, che oramai supera il milione. Positivi sono anche altri numeri perché dall'analisi dei bilanci di circa 14mila società di capitali venete si rileva che l'88% delle aziende ha registrato un Roe positivo e il 66,8% ha ottenuto un fatturato in crescita rispetto all'anno precedente.