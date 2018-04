Verona,anteprima è Vinitaly and the City

(ANSA) - VERONA, 9 APR - Quattro giorni alla scoperta dei sapori e delle tradizioni delle Regioni d'Italia con musica, arte, spettacoli e degustazioni enogastronomiche attraverso le strade e le piazze più belle di Verona. Dal 13 al 16 aprile torna Vinitaly and The City, il fuori salone che fa da anteprima alla 52/a edizione di Vinitaly (15-18 aprile) alla Fiera di Verona. "Abbiamo assolto il nostro ruolo per continuare a diversificare il Vinitaly, specializzando il business in Fiera, e i wine lover in città e provincia" ha detto il presidente Maurizio Danese, ricordando che l'anno scorso il Salone ha toccato quota 163mila visitatori, 128mila nei padiglioni specializzati, 35mila in città. L'edizione 2018 di Vinitaly and The City tornerà sulle rive del lago di Garda, a Bardolino, e per la prima volta a Valeggio sul Mincio e a Soave, una delle capitali del vino. Tra le curiosità, spicca la degustazione in 'alta quota', in cima alla Torre dei Lamberti, con l' esclusivo punto mescita del Consorzio Doc delle Venezie Pinot grigio.