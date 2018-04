Cade da traliccio 12 metri,morto operaio

(ANSA) - VICENZA, 9 APR - Un operaio campano di 44 anni è morto in Veneto mentre stava lavorando su una linea elettrica, cadendo al suolo da un traliccio alto 12 metri.

L'uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è deceduto all'istante. L'incidente, del quale i carabinieri stanno ora accertando l'esatta dinamica, è avvenuto a San Germano dei Berici, in provincia di Vicenza. Il 44enne era dipendente di una ditta specializzata nella manutenzione delle linee elettriche.