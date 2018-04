Si schianta con moto e muore in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 8 APR - Un 59enne di Verona si è schiantato con la sua moto nella Valle di Ledro, in Trentino, finendo nel torrente Palvico d'Ampola. E' morto sul colpo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale che divide Storo da Ledro. Sono intervenuti oltre all'elisoccorso di Trentino emergenza anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.

Proprio oggi in Trentino si era aperta la stagione motociclistica con la tradizionale benedizione delle moto in piazza Fiera a Trento.