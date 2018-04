Con auto in scarpata salvata da polizia

(ANSA) - VERONA, 8 APR - I poliziotti delle volanti della Questura di Verona hanno tratto in salvo una donna romena di 37 anni precipitata con la sua auto lungo una scarpata scoscesa sul fiume Adige. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione arrivata al 113 di un veicolo uscito dalla carreggiata e posizionato pericolosamente a poca distanza dalle acque del fiume. All'interno dell'auto c'era una donna in grave stato di agitazione, che non riusciva a scendere a causa della posizione precaria del veicolo bloccato su un dislivello di oltre tre metri. Così i poliziotti hanno creato una sorta di "catena umana" per sostenersi l'un l'altro nella discesa, fino al raggiungimento della donna che è stata fatta scendere e portata in salvo.