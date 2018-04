Vinitaly:iniziativa restauro mura Soave

(ANSA) - VERONA, 7 APR - In occasione della 52/a edizione di Vinitaly a Veronafiere (15-18 aprile) Cantina di Soave sarà protagonista di un'iniziativa benefica a favore della cinta muraria di Soave (Verona), un progetto a cui sta lavorando da tempo insieme al Comune che verrà presentato ufficialmente in occasione dell'edizione soavese di "Vinitaly and the City", il fuori salone che dal 13 al 15 aprile farà da anteprima alla rassegna internazionale dedicata al vitivinicolo. Il progetto benefico di Cantina di Soave consiste in un'edizione limitata del pregiato Soave Classico a marchio Rocca Sveva. Parte del ricavato della vendita delle bottiglie verrà devoluto da Cantina di Soave al Comune per il restauro della cinta muraria. Soave, paese ricco di storia che dal 2003 può fregiarsi della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, vanta infatti un maestoso castello con imponenti mura, 2400 metri con 24 torri che abbracciano completamente il borgo medievale. (ANSA).