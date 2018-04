Venezia: falso allarme bomba a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 7 APR - Allarme bomba in piazza San Marco a Venezia che, pur rivelandosi falso, ha costretto le forze dell'ordine, per precauzione, ad evacuare la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco in supporto della polizia di stato. I pompieri accorsi con due squadre tra cui gli specialisti Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) hanno supportato le operazioni degli artificieri fino a cessato allarme. (ANSA).