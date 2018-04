Turchia: centri sociali in sede Leonardo

(ANSA)- VENEZIA, 7 APR - Blitz di una cinquantina di appartenenti ai centri sociali alla sede di Leonardo-Finmeccanica di Tessera, in provincia di Venezia, come protesta all'"attacco dello Stato Turco e delle bande jihadiste contro la popolazione di Afrin".L' azione è stata svolta senza incidenti e l'intervento della Digos lagunare è stato decisivo per far allontanare i manifestanti che si sono sciolti dopo aver lasciato alcune scritte e appeso striscioni contro il premier turco Erdogan. Gli antagonisti, con una ventina di curdi, sono entrati nel perimetro dell' azienda tagliando la rete di recinzione. "L'azione e il sanzionamento alla sede di Leonardo-Finmeccanica - è detto in una nota - è un atto di denuncia nei confronti di chi, oggi finanzia, arma e permette il massacro di civili in Rojava. Leonardo e Augusta-Westland sono tra i principali produttori di elicotteri da guerra nel nostro paese". Analoga azione i centri sociali l'avevano compiuta lo scorso 14 marzo occupando il Consolato Turco a Marghera.