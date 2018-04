Ternana scatenata 5-1 sul Cittadella

(ANSA) - TERNI, 7 APR - Una Ternana scatenata, quasi irriconoscibile, vince per 5-1 contro un Cittadella che, per primo in vantaggio, poi si perde e chiude la partita in nove. La gara si sblocca già al 15' quando il Cittadella va in vantaggio su rigore. Dopo un calcio d'angolo Statella trattiene Iori in area. Dal dischetto lo stesso Iori realizza. La Ternana trova il pari al 18' con Montalto che sfrutta una respinta del portiere Alfonso colpendo di testa verso la rete. Il raddoppio della squadra di casa arriva al 23' con un rasoterra di Signori. Al 36' Cittadella in dieci per l'espulsione di Scaglia per doppia ammonizione. Nella ripresa arriva il 3-1 per la Ternana grazie ad un calcio di rigore segnato da Tremolada e concesso per una "parata" di Benedetti a porta vuota su tiro di Montalto.

Benedetti oltretutto espulso e Cittadella rimasto in nove. Al 15' Tremolada segna il 4-1 direttamente da calcio d'angolo. Al 22' Tremolada, dopo un'azione di contropiede sviluppata da Carretta, segna il quinto gol e la tripletta personale.