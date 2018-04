Calcio: 35 tifosi Napoli denunciati

(ANSA) - VENEZIA, 7 APR - Per l'aggressione avvenuta in un caffè di Verona, che ha visto lo scontro tra tifoserie del Napoli e del Chievo, la polizia scaligera ha denunciato 35 tifosi campani. I fatti risalgono al 5 novembre scorso quando, in pieno giorno, poco prima dell'inizio della partita di calcio Chievo - Napoli, il Bar Caffè "Oro Bianco" veniva preso d'assalto da un gruppo formato da una trentina di persone riconosciute dai testimoni come supporter della squadra calcistica del Napoli. Il bar era noto per essere frequentato dai tifosi dell'altra squadra di calcio cittadina, l'Hellas Verona. Probabilmente è stato questo il movente dell'aggressione che ha terrorizzato e "tenuto in ostaggio" per diversi minuti gli avventori in quel momento presenti nel bar. Le indagini della Digos scaligera hanno consentito di ricostruire la dinamica del "raid" durato solo 4 minuti e di individuare i presunti responsabili.