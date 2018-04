Casellati,governo ha strada un po' lunga

(ANSA) - VENEZIA, 6 APR - "Mi sembra che la strada sia un po' lunga ma non spetta a me il compito di individuare le soluzioni". Lo ha detto la presidente del senato, Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo ai giornalisti sulle consultazioni di governo, al termine del suo incontro istituzionale con il presidente del Veneto Luca Zaia. "Sono stata alle consultazioni - ha proseguito Casellati - ma sarà il capo dello Stato a capire dopo il nuovo giro se ci possono essere punti di convergenza tra i programmi, se si può trovare un accordo e con chi, e se si riuscirà a comporre la frattura che si è creata dal voto tra nord e sud. Io non sono il soggetto che può trovare soluzioni", ha concluso.