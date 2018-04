Padova restaura la Pontificia Biblioteca

(ANSA) - PADOVA, 5 APR - Il salone settecentesco della Pontificia Biblioteca Antoniana di Padova torna a splendere: la Veneranda Arca di Sant'Antonio infatti ha disposto il restauro delle decorazioni pittoriche e l'adeguamento degli ambienti, dove verranno installati impianti di illuminazione e climatizzazione. L'intervento verrà realizzato con il contributo di Fondazione Cariparo, che ha messo a disposizione 300 mila euro per i lavori e anche 40 mila euro per la prima annualità di un progetto triennale che mira a catalogare e inventariare il patrimonio librario a stampa. La biblioteca, un gioiello duecentesco custodito nel complesso della Basilica di Sant'Antonio, custodisce 90 mila volumi a stampa e 828 manoscritti di grande valore storico artistico, che al momento non sono accessibili al pubblico.

L'intervento è finalizzato anche a ripristinare le consultazioni.