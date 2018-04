Internet: Velvet Media apre a Bangkok

(ANSA) - VENEZIA, 5 APR - Velvet Media, società di comunicazione e marketing web per aziende di Castelfranco Veneto (Treviso), apre una sede a Bangkok (Thailandia), metropoli che registra un'impennata nell'utilizzo dei social network, dopo la recente apertura a Denver (Usa).

L'interesse per il continente asiatico si era manifestato l'anno scorso quando, in veste di supporter dell'Italian Film Festival Bangkok, la società aveva promosso l'evento attraverso una strategia comunicativa che l'aveva portato ai massimi livelli di visibilità, tanto da essere confermata come Media partner per l'edizione 2018, che si terrà a settembre. In uno dei quartieri centrali di Bangkok, Velvet ha stabilito l'headquarter asiatico con sei persone: un coordinatore e un head of design italiani e quattro professionisti in marketing thailandesi. Velvet è stata inoltre la terza azienda straniera ad aver ottenuto l'approvazione del Board of Investment del Regno di Thailandia come azienda specializzata in servizi digitali e sviluppo software.

Per il Ceo di Velvet Media, Bassel Bakdounes, "il mercato asiatico è in via di espansione e intercettarlo dal suo cuore, dalla Thailandia, è stata una decisione inevitabile. Siamo pronti a portare la creatività italiana anche qui secondo uno schema simile a quello che abbiamo applicato negli States.

Peraltro, la nuova sede serve a creare un punto d'appoggio per partner e clienti che vogliono a loro volta muovere i primi passi in Asia". (ANSA).