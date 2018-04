Gff, Movie Days a San Donà di Piave

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - "Il Giffoni Film Festival è il più importante evento di cinema al mondo perché si pone un obiettivo fondamentale: formare i nuovi spettatori sviluppandone il pensiero critico, un processo indispensabile per la crescita dell'essere umano in tutte le sue sfaccettature". Sono queste le parole scelte da Marco D'Amore per inaugurare i Movie Days - Giffoni San Donà di Piave, le giornate di cinema per la scuola ideate e proposte da Giffoni Experience, in programma dall'11 al 13 aprile nella città veneta. Ad aver incontrato l'attore sono stati oltre 500 studenti degli istituti secondari del territorio, tra questi il "Leon Battista Alberti", il liceo classico "Eugenio Montale", il "Don Bosco" e il "Mattei". Giffoni San Donà di Piave continua dall'11 al 13 aprile, quando saranno 12 gli istituti del Basso Piave che prenderanno parte a proiezioni, laboratori, anteprime e approfondimenti studiati su misura per i ragazzi. Due le strutture che ospiteranno l'iniziativa: il Cinema Don Bosco e il Cinema Cristallo.