Direttore ANSA, Veneto testimone ripresa

(ANSA) - VENEZIA, 5 APR - L'ANSA ha raggiunto a fine marzo il record di 31 mln di utenti unici su ANSA.it, superando grazie anche alle recenti elezioni il picco precedente di 26 mln. Lo ha detto il direttore Luigi Contu introducendo a Venezia il convegno Raccontare l'Eccellenza a cui hanno partecipato istituzioni, imprenditori e comunicatori di tutto il Veneto.

L'ANSA, ha sottolineato Contu, è stata la prima testata ad aprirsi alle realtà locali e territoriali, "connettendo l'Italia con il mondo e il territorio con il mondo". Dal 1/o lancio, il 1 gennaio 1945, l'ANSA si è conquistata un ruolo di media attendibile e oggi diffonde 3.500 notizie e 2.000 immagini al giorno. Uno sguardo che, con l'avvento della rete, si è allargato con i portali web territoriali e i canali tematici. In più, agli imprenditori che guardano all'estero, l'ANSA garantisce una presenza capillare, testimoniata anche dalle 5 lingue in cui è tradotto il notiziario. "Per noi è doveroso - ha concluso - partire dal Veneto" per cogliere la sfida della ripresa.