Incidenti stradali:donna muore a Vicenza

(ANSA) - VENEZIA, 4 APR - E' di una donna morta e di due altre due ferite, di cui una in modo molto grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 7, a Vicenza, all'incrocio tra via Legione Gallieno e via San Domenico, a meno di un chilometro dal centro storico. Nel sinistro, che ha visto coinvolti una Y10 e un camioncino di una ditta di corriere espresso, è morta una signora di 58 anni, che si trovava seduta sul sedile posteriore dell'utilitaria.