Benetton, Governo? sempre sopravvissuti

(ANSA) - TREVISO, 4 APR - Come si raggiungerà una squadra di governo "non lo sa nessuno, ne' quale sarà l'impostazione se si troverà una maggioranza in Parlamento. Ma devono succedere molte cose". Lo ha detto oggi Luciano Benetton, commentando con i cronisti la situazione politica in vista della formazionme del nuovo governo. "Nessuno di noi può fare previsioni tantomeno io che non sono proprio interessato. Non ho assolutamente alcuna preferenza. Del resto - ha concluso l'imprenditore - siamo abituati in Italia ad avere governi sempre diversi e siamo sempre sopravvissuti".