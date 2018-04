L'ANSA racconta le eccellenze del Veneto, Industry 4.0, turismo, startup

Puntare i riflettori sulle storie di successo del Veneto, sul ruolo dell'innovazione nella ripartenza economica della 'locomotiva' regionale, tra startup che si sono imposte sul mercato mondiale e vecchi mestieri che ancor oggi sono una risorsa sulla quale vale la pena scommettere. E' il filo conduttore di "Raccontare l'eccellenza", l'incontro che l'Ansa ha promosso a Venezia all'hotel Sina Centurion Palace, mettendo attorno al tavolo i protagonisti del nuovo 'rinascimento' del Nordest. Con il direttore dell'ANSA Luigi Contu, hanno partecipato gli imprenditori Alberto Baban (VenetWork) e Matteo Marzotto (Italian Exibition Group) e l'assessore regionale al turismo Federico Caner.

"Una delle missioni dell'ANSA di Venezia è da sempre quella di diffondere il meglio del Veneto, in Italia e nel mondo: l'eccellenza dell'informazione al servizio dell'eccellenza di un territorio che ha saputo coniugare il meglio della tradizione millenaria con le prospettive di uno sguardo proiettato sul futuro. In una straordinaria simbiosi che attraversa settori fondamentali per l'economia e per la qualità della vita dei cittadini veneti", ha scritto il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel messaggio inviato in occasione del convegno - L'informazione ANSA per diffondere il meglio del Veneto in Italia e nel mondo" che l'ANSA ha organizzato oggi a Venezia, presente il direttore Luigi Contu. Nell'augurare buon lavoro all'ANSA, al direttore Contu e alla redazione di Venezia, il Presidente del Senato sottolinea: "siete per me, anche nella nuova veste istituzionale, un punto di riferimento prezioso . Così come lo siete per ogni cittadino e per ogni impresa della nostra Regione".

Il Veneto è davvero "il luogo delle eccellenze" non solo grazie alle sue imprese, "la cui tenuta sui mercati internazionali e capacità di innovazione sta consentendo di uscire con rapidità dalla peggiore crisi economica del Dopoguerra, con straordinari risultati in termini di produzione e di export" ma anche "della filiera agroalimentare che vanta ben 376 specialità territoriali, 38 prodotti fra Dop e Igp, 14 vini a Docg e 28 a Doc", ha ricordato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel messaggio che ha voluto inviare in occasione del convegno. L'informazione Ansa per diffondere il meglio del Veneto in Italia e nel mondo" organizzato dall'ANSA oggi a Venezia e al quale hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori regionali Federico Caner, Luca Coletto e Roberto Marcato ed Elena Donazzan. Zaia non ha mancato di ricordare il turismo "che con i suoi 65 milioni di presenze e 17 miliardi di fatturato è la principale industria regionale, la prima in Italia". Mi fa piacere - ha aggiunto il governatore - che l'Ansa voglia ora cogliere e portare all'onor del mondo, attraverso la sua capillare rete e la professionalità conclamata dei suoi giornalisti, questo patrimonio di intelligenza, professionalità, creatività, capacità di lavoro e saggezza negli investimenti, che trova tuttavia un humus fortissimo nella nostra storia, nelle nostre tradizioni, nel nostro patrimonio culturale, nella bellezza e unicità di uno scenario fatto di mare, montagna, colline, borghi, città d'arte, città murate, insomma un contesto unico, universalmente riconosciuto".

L'ANSA ha raggiunto a fine marzo il record di 31 milioni di utenti unici su ANSA.it, superando grazie anche alle recenti elezioni il picco precedente di 26 milioni, ha ricordato il direttore dell'ANSA Luigi Contu introducendo oggi a Venezia il convegno. L'ANSA, ha sottolineato Contu, è stata la prima testata ad aprirsi alle realtà locali e territoriali, "connettendo l'Italia con il mondo e il territorio con il mondo". Dal primo lancio, il primo gennaio 1945, l'ANSA si è conquistata un ruolo apprezzato di media attendibile e oggi diffonde 3.500 notizie e 2.000 immagini al giorno. Uno sguardo complessivo che, con l'avvento della rete, si è allargato con l'avvio dei portali web territoriali e dei canali tematici. In più, agli imprenditori che si rivolgono all'estero, ha aggiunto il direttore dell'ANSA, l'Agenzia garantisce una presenza capillare, testimoniata anche dalle cinque lingue in cui viene tradotto il notiziario. "Per noi è doveroso - ha concluso - partire dal Veneto" per cogliere la sfida della ripresa che la Regione testimonia.