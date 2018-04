Derubano di notte supermercato,4 arresti

(ANSA) - FERRARA, 3 APR - I carabinieri hanno arrestato quattro persone, tutte residenti in un campo nomadi in provincia di Rovigo, per furto aggravato in concorso in un supermercato di Bondeno, nel Ferrarese. La scorsa notte i militari sono stati avvisati dalla società che cura la vigilanza del supermercato, quando si è attivato l'allarme: diversi i furti segnalati da gennaio, soprattutto di profumi.

Quando le pattuglie sono arrivate hanno notato un ingresso forzato e un furgone Fiat Fiorino che si allontanava e i carabinieri hanno iniziato a seguirlo. I ladri si sono fermati a Castelnovo Bariano (Rovigo) e sono stati visti entrare in un capannone, dove i militari hanno fatto irruzione, trovando quattro giovani che stavano estraendo numerosi profumi da due bidoni in plastica: i quattro, tra i 21 e i 37 anni, sono stati bloccati e arrestati. Nel pavimento sono state trovate confezioni di profumi, un televisore e altro materiale per oltre 30mila euro e nell'edificio anche un piede di porco e un palanchino. (ANSA).