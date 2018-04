Auto contro muro, morto giovane

(ANSA) - VENEZIA, 3 APR - Un giovane di 19 anni, residente a Mira (Venezia), è morto in un incidente avvenuto intorno alle ore 7.00, nel comune dove abitava.

Per cause in via di accertamento, il diciannovenne ha perso il controllo di una Renault Clio su cui era alla guida, che è uscita di strada andando a urtare frontalmente a forte velocità un muretto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo il giovane e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove però i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte. (ANSA).