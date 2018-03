Fulmine colpisce quercia plurisecolare

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAR - Una grande quercia plurisecolare è stata danneggiata dall'incendio che l'ha interessata dopo essere stata colpita da un fulmine. Il fatto è avvenuto a Villanova Sant'Antonio a Fossalta di Portogruaro (Venezia) dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la pianta.

Le fiamme hanno interessato una parte cava della quercia e i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzato una sonda ad alta pressione di un camion di disostruzioni messo a disposizione di una ditta privata per arrivare al focolaio principale, non raggiungibile con le attrezzature ordinarie. La quercia è protetta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; si presume abbia tra i 500 e i 700 anni ed è una delle più grandi d'Italia. (ANSA).